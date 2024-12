Monopattini elettrici a Rimini: il futuro è un rebus tra nuove regole e decreti attuativi

A Rimini, il futuro del servizio di noleggio monopattini elettrici resta incerto a causa delle recenti modifiche al codice della strada. L’assessore comunale alla Mobilità, Roberta Frisoni, ha dichiarato al Resto del Carlino: "Noi andiamo avanti con i monopattini. E attendiamo i decreti dei ministeri", affermando che il servizio, di fatto, continuerà fino all’emanazione dei decreti attuativi della legge recentemente approvata. Tuttavia, permangono dubbi sull’adeguamento alle nuove normative, in particolare su tre punti critici: l'obbligo di targa, l'assicurazione obbligatoria e l'introduzione del casco.

Frisoni ha ribadito che i fornitori del servizio di sharing, come Lime e Bit, sono già assicurati e che la targa potrebbe non rappresentare un problema, citando una sentenza della Corte di giustizia europea che ne limita l’applicazione a veicoli con velocità superiori ai 20 km/h, soglia che i monopattini in questione non raggiungono. L’ostacolo maggiore sembra invece essere il casco obbligatorio, che risulta difficile da integrare in un servizio di noleggio libero senza creare complessità logistiche e normative.

L’assessore ha inoltre criticato l’approccio incoerente del legislatore, sottolineando che il Comune di Rimini ha già adottato misure per migliorare la sicurezza, come la limitazione della velocità a 6 km/h nel centro storico e a 15 km/h sul lungomare. Frisoni ha auspicato un approccio più equilibrato che regoli l’uso dei monopattini senza minarne l’utilità come strumento di mobilità sostenibile. Intanto, si attende una decisione definitiva, lasciando aperto l'interrogativo sulla presenza di questi mezzi sulle strade riminesi nella prossima stagione estiva.