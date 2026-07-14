Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione: cosa c'è da sapere

Dal 16 luglio entra in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una delle principali novità introdotte dalla riforma del Codice della strada. La copertura per la responsabilità civile sarà obbligatoria per tutti i proprietari privati e riguarderà i danni causati a terzi durante la circolazione, come lesioni a pedoni e ciclisti o danni ad altri veicoli.

Secondo Assoutenti, il provvedimento interesserà circa un milione di cittadini e comporterà una spesa complessiva di circa 50 milioni di euro l'anno. Una polizza base dovrebbe costare tra i 35 e i 55 euro annui, ma il premio potrà aumentare fino a 150 euro in presenza di garanzie aggiuntive.

L'assicurazione dovrà essere collegata al contrassegno identificativo del monopattino, introdotto nei mesi scorsi. Non sarà quindi sufficiente una generica Rc capofamiglia. Proprio il sistema delle targhe rappresenta però uno dei principali ostacoli: il contrassegno, acquistabile online sul Portale dell'Automobilista al costo di circa 35 euro, deve essere ritirato presso gli uffici della Motorizzazione civile, dove molti utenti segnalano ancora tempi di attesa e difficoltà nel fissare un appuntamento.

Anche il mercato assicurativo è ancora in fase di assestamento. Le compagnie hanno dovuto sviluppare un prodotto completamente nuovo e soltanto con l'entrata in vigore dell'obbligo scatterà anche quello di offrirlo ai clienti. Restano inoltre alcuni interrogativi sul funzionamento delle polizze: non è ancora chiaro, ad esempio, come verranno applicate le classi di merito o se sarà possibile beneficiare del cosiddetto "decreto Bersani", ereditando la classe di rischio di un altro veicolo del nucleo familiare.

Per i primi due anni sarà inoltre sospeso il sistema dell'indennizzo diretto. In caso di incidente, chi subisce il danno dovrà quindi rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del conducente del monopattino responsabile, con il rischio di procedure più lunghe rispetto a quelle previste per auto e moto.

Un'altra criticità riguarda la cosiddetta "rinuncia alla rivalsa". In assenza di questa clausola, infatti, l'assicurazione potrà rivalersi sull'assicurato se il sinistro è stato causato da una violazione del Codice della strada, come la guida senza casco, in due sul monopattino, contromano o sui marciapiedi.

Per chi circolerà senza assicurazione sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Ma proprio sull'efficacia dei controlli si concentra la critica di Assoutenti, che parla di un settore in cui "regna ancora il far west" e chiede al Governo di vigilare sia sull'applicazione delle norme sia sull'eventuale rischio di speculazioni tariffarie da parte delle compagnie assicurative.







