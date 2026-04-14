RIMINI Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione 126 le sanzioni a conducenti di monopattini a Rimini nel 2025

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione.

Manca circa un mese all’entrata in vigore delle nuove disposizioni per i monopattini elettrici in Italia. Dal 16 maggio 2026, infatti, sarà obbligatorio dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo e di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Chi non si adegua rischia sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Le norme, previste dal nuovo Codice della Strada entrato in vigore nel dicembre 2024, sono diventate operative lo scorso 18 marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Motorizzazione civile, che ha aperto una finestra di 60 giorni per mettersi in regola.

Il contrassegno, il cosiddetto “targhino”, è un adesivo plastificato di dimensioni 50×60 millimetri, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con materiali anti-contraffazione. È composto da sei caratteri alfanumerici su fondo bianco ed è associato al codice fiscale del proprietario: in caso di passaggio di proprietà, dovrà essere rimosso. L’adesivo va applicato sul parafango posteriore oppure, in assenza, sul piantone dello sterzo.





Obblighi, assicurazione RC e come richiedere il contrassegno



All’obbligo del contrassegno si affianca quello assicurativo. La polizza per la responsabilità civile verso terzi — che copre eventuali danni a pedoni, ciclisti o altri veicoli — ha un costo stimato tra i 25 e i 150 euro annui, variabile in base alle garanzie scelte.

La procedura per ottenere il contrassegno è interamente digitale: la richiesta deve essere presentata tramite la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture, accessibile con SPID o Carta d’identità elettronica. Una volta inoltrata la domanda, il Centro servizi della Motorizzazione incarica l’Istituto Poligrafico della produzione dell’adesivo; successivamente sarà possibile prenotarne il ritiro. Il costo complessivo è di 8,66 euro, a cui si aggiungono imposta di bollo ed eventuali diritti di motorizzazione. Per quanto riguarda le sanzioni, il mancato rispetto degli obblighi di contrassegno o assicurazione comporta multe da 100 a 400 euro, secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada.





Controlli e sanzioni: i dati della Polizia Locale a Rimini



Nel frattempo, a Rimini prosegue l’attività di controllo sul territorio. Nel 2025 la Polizia Locale ha elevato 126 sanzioni a conducenti di monopattini, mentre nei primi tre mesi del 2026 se ne contano già 24. Le violazioni più frequenti riguardano la guida senza casco e il trasporto di passeggeri, seguite da infrazioni come la circolazione sui marciapiedi, il transito contromano, la guida in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica, il mancato rispetto dello stop e l’inosservanza del margine destro della carreggiata.

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