CRITICITÀ E COSTI Monopattini, Federconsumatori: fino a 512 euro nel primo anno tra acquisto e nuovi obblighi Assicurazioni poco diffuse e più costose delle stime, caschi assenti nei servizi di sharing e sanzioni fino a 800 euro. L’associazione chiede regole realmente applicabili e sostenibili

Monopattini, Federconsumatori: fino a 512 euro nel primo anno tra acquisto e nuovi obblighi.

Le nuove disposizioni sui monopattini elettrici aumentano la sicurezza, ma rischiano di rendere meno conveniente un mezzo nato come alternativa economica e sostenibile all’automobile. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio Federconsumatori, avviata dopo le segnalazioni ricevute dagli utenti sulla scarsa chiarezza delle norme e sulla difficoltà di reperire polizze dedicate.

Dal 16 luglio è obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile, che si aggiunge agli obblighi di casco e contrassegno identificativo. Secondo Federconsumatori, però, molti mezzi continuano a circolare senza targa e protezioni, mentre le compagnie che offrono coperture specifiche sono ancora poche.

POLIZZE FINO A 200 EURO

I preventivi monitorati oscillano tra 100 e 200 euro l’anno, cifre superiori alle stime iniziali indicate durante l’introduzione della normativa. La sola Rc copre i danni provocati involontariamente a terzi, mentre tutela legale, furto, incendio e danni al conducente restano garanzie aggiuntive. I sinistri, inoltre, non rientrano nel sistema del risarcimento diretto.

QUANTO COSTA IL MONOPATTINO

Per un utilizzo medio di circa un’ora al giorno, acquistare un monopattino comporta nel primo anno una spesa stimata in 511,98 euro: 225 euro per il mezzo, 19,99 per il casco, 33 per la targa, 189,99 per l’assicurazione e 44 per la ricarica. Una batteria aggiuntiva o sostitutiva costa altri 255 euro. Il noleggio, invece, richiede circa 274,68 euro l’anno tra sblocco e affitto.

Resta il problema del casco, raramente fornito insieme ai veicoli in sharing. Federconsumatori chiede ai gestori soluzioni che permettano di noleggiare contestualmente anche il dispositivo di protezione.

LE SANZIONI

Circolare senza casco può costare da 50 a 250 euro; per l’assenza di targa o assicurazione le multe vanno da 100 a 400 euro. La manomissione del mezzo può essere sanzionata fino a 800 euro, con possibile confisca.

L’associazione sollecita maggiore concorrenza tra le compagnie, informazioni uniformi e un monitoraggio dell’impatto economico, affinché i nuovi obblighi non scoraggino la mobilità sostenibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: