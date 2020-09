Monopattini in sharing: “Un successo”; Rimini sempre più green

Il Comune di Rimini usa senza mezzi termini il termine 'successo' per presentare i dati sui mille monopattini elettrici in sharing. Il picco in agosto quando le società Bird e Lime hanno registrato il picco sia in termini di noleggi che di chilometri percorsi. 270.000 sono stati infatti i chilometri che 140.000 utenti circa hanno percorso dal 1° al 31 agosto, con una distanza media di poco più di 1,3 chilometri e una durata di 9 minuti. Il che – precisa il Comune – si tramuta in un risparmio di 200 tonnellate di CO2.

Dati che “ci spingono a proseguire su questo cammino – commenta l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni - che si adatta al nostro territorio che mette al centro la mobilità sostenibile e green”. “Un territorio dunque sempre più connesso e collegato da infrastrutture ciclopedonali – continua Frisoni -, che consente di muoversi dal mare verso il centro storico, dalla zona nord a sud, e che vede nei monopattini elettrici in free floating un ulteriore strumento che andremo sempre più a mettere a sistema con le altre forme di mobilità di ultimo miglio”.