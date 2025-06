Monte Carpegna: accusa un malore durante escursione in mountain bike e muore

Un mountain biker di 71 anni accusa un malore e muore durante un'escursione sul Monte Carpegna in provincia di Pesaro Urbino. Sul posto l'intervento di una squadra del Soccorso alpino e speleologico Marche per recuperare il 71enne. L'uomo, classe 1954, era impegnato in un'escursione con la bicicletta quando ha accusato un malore fatale. I suoi compagni hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione ed allertato la centrale operativa 112 che ha mandato sul posto l'elicottero Icaro 02.

L'equipe sanitaria dell'elisoccorso, dopo essere sbarcata sul posto e proseguite le manovre di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il recupero del 71enne è stato effettuato dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Marche e dai colleghi del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna. Presenti anche i Vigili del fuoco.