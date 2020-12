Monte Cerignone unico comune Covid-free della Provincia

Sono più di 2000 i contagi attuali, registrati nella provincia di Pesaro-Urbino: l'unico comune, al momento, libero da Covid è Monte Cerignone. Contando 653 abitanti sani su 653, il Comune vanta della salute del suo paese, evidenziata anche dai vicini Montecopiolo e Monte Grimano Terme che invece presentano entrambi tra i 7 e gli 11 contagiati.



Dei casi totali nella provincia, quasi una metà si registra solo nelle due città più grandi, Pesaro e Fano, mentre i restanti si suddividono negli altri 49 comuni. In generale, da aggiornamenti del Gores sull'intera Regione, si può notare un miglioramento nei ricoveri, che calano di 11, ma un aumento di contagi e l'aggiunta di 2 terapie intensive. Tra le 16.118 persone isolate in tutte le Marche, sono poco più di 3.000 quelle nei paesi di Pesaro-Urbino, dato in calo.