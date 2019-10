Monte Colombo: 78enne muore incastrato nella motozappa

Incidente mortale avvenuto oggi attorno alle 13 sulla Via provinciale a Croce di Monte Colombo. Un 78enne, durante dei lavori agricoli, è rimasto incastrato in una motozappa. I sanitari del118 sono intervenuti per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare: l'anziano è deceduto sul posto. Sul posto per i rilievi Vigili del Fuoco e Carabinieri.