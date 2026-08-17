INCIDENTE Monte Colombo: scontro frontale tra due auto, tre ferite. Una trasportata in elicottero - FOTO L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi in località Osteria Nuova

Monte Colombo: scontro frontale tra due auto, tre ferite. Una trasportata in elicottero - FOTO.

Un violento scontro frontale tra due auto, quattro persone coinvolte e una giovane trasportata in elicottero in ospedale per un trauma cranico. È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, nel territorio di Monte Colombo, in località Osteria Nuova. L’impatto si è verificato all’intersezione tra la provinciale 18, via Flaminia Conca, e via Molino Vanni. Secondo le prime informazioni, un uomo nato nel 1971 viaggiava alla guida di un’Alfa Romeo e stava procedendo in discesa verso valle, in direzione di Osteria Nuova.

Dalla direzione opposta arrivava invece una Nissan sulla quale viaggiavano tre ragazze, tutte nate nel 2005. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati due equipaggi del 118, l’elisoccorso, la Polizia municipale dell’Unione Valconca e i Carabinieri.

Ad avere la peggio è stata una delle tre giovani, che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in elicottero in ospedale Bufalini di Cesena. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e chiarire le cause che hanno portato alla collisione.



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