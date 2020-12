TURISMO GREEN Monte Grimano punta sul turismo: il comune acquisisce l'ex hotel Belvedere Il sindaco Elia Rossi: “Un passo concreto per il rilancio del territorio”

Con una diretta dalla pagina Facebook del comune di Monte Grimano Terme, il sindaco Elia Rossi annuncia una importante acquisizione da parte dell'amministrazione. Il consiglio comunale ha infatti dato il via libera all'acquisto dell'ex hotel Belvedere. “C'è già un accordo con la famiglia Maioli - annuncia un raggiante Elia Rossi – ed è imminente la firma dal notaio per il preliminare di acquisto”. Un passo concreto dunque per il rilancio di Monte Grimano Terme che potrà riqualificare un'area dismessa da tempo. Il sindaco – che si dice “contento ed orgoglioso” del progetto – evidenzia come la pandemia sanitaria abbia fatto rivalutare, agli occhi dei turisti, i piccoli borghi. Quindi - ribadisce - è un'occasione da sfruttare.

Il progetto prevede, una volta rogitato l'edificio, il ripristino del parco e della piscina. Con un secondo step, l'ex discoteca diventerà un centro di noleggio, riparazione e vendita di mountain bike e biciclette elettriche. Su questo fronte sarà importantissimo allacciarsi a percorsi già esistenti, come quello che sale da Morciano. In un futuro prossimo sarà quindi possibile collegare la costa alla montagna. “Riusciremo a ridare i servizi indispensabili ad una località turistica”, afferma Rossi e “saranno fruibili per gli abitanti di tutto il Montefeltro, della valle del Conca, di San Marino e per i turisti”.

