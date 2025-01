L'INIZIATIVA Monte Grimano Terme celebra le nuove nascite: il paese si tinge di blu e rosa L'idea del sindaco Elia Rossi per accogliere i nuovi nati e combattere l'inverno demografico con un messaggio di speranza.

Monte Grimano Terme festeggia l’arrivo del primo nato del 2025, il piccolo Mario, e inaugura una nuova tradizione per accogliere i neonati del paese. Il sindaco Elia Rossi ha annunciato che, da oggi e per tutto l’anno, ogni volta che un nuovo cittadino entrerà nella comunità, il borgo si tingerà di blu se è maschietto e di rosa se è femminuccia.

“Un gesto simbolico, ma pieno di speranza, in un contesto in cui l’inverno demografico preoccupa soprattutto i piccoli comuni,” ha dichiarato il sindaco. “Fabio Ottaviani, dai un bacione al piccolo Mario da parte mia e di tutto Monte Grimano. In attesa di abbracciarlo, ci godiamo questo spettacolo!”

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza delle nascite per la vitalità del territorio e ribadire l’impegno del comune nel costruire un futuro più florido per le famiglie e i giovani. Un segnale di accoglienza e di appartenenza che coinvolge l’intera comunità.

