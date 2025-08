CRONACA Monte Grimano Terme, discarica abusiva sul demanio idrico: sequestrata area di 2000 mq, tre denunciati Rifiuti pericolosi, animali maltenuti, manufatti sospetti e trasporto illecito: indagati tre fratelli titolari di una ditta edile. Sequestrato anche un autocarro privo di autorizzazioni.

Monte Grimano Terme, discarica abusiva sul demanio idrico: sequestrata area di 2000 mq, tre denunciati.

Un’area di oltre 2.000 metri quadrati, appartenente al Demanio Idrico, trasformata in una vera e propria discarica abusiva nel cuore dell’entroterra marchigiano. È quanto scoperto dai Carabinieri Forestali di Macerata Feltria, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Gruppo Forestale di Pesaro e Urbino, lungo il Torrente Conca, in località Molino della Botta, nel territorio comunale di Monte Grimano Terme (PU).

All’interno del terreno recintato, i militari hanno rinvenuto una grande quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: materiali da costruzione e demolizione, motori d’auto, RAEE, pneumatici fuori uso, metalli, manufatti in ferro, uno scafo in vetroresina e altri mezzi a motore abbandonati. Insieme ai tecnici di ARPAM, Regione Marche e ai veterinari dell’AST di Pesaro e Urbino, è stato anche accertato che quattro cani vivevano in condizioni igienico-sanitarie critiche, insieme a una quarantina di volatili da cortile e una ventina di capre detenute in un recinto improvvisato, tra ponteggi metallici e rottami.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno inoltre fermato un autocarro carico di rifiuti da demolizione, destinati con ogni probabilità allo stesso sito. Il mezzo, intestato a una ditta edile riconducibile a tre fratelli, è risultato non iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, così come la ditta e il conducente, violando la normativa in materia di gestione dei rifiuti.

L’intera area è stata posta sotto sequestro preventivo, così come l’autocarro. I tre titolari della ditta sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Urbino per i reati di attività di gestione illecita di rifiuti, per cui rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e ammende da 2.600 a 26.000 euro, e per invasione di terreni pubblici, reato punito con la reclusione da uno a tre anni e multe fino a 1.032 euro.

L’Ufficio tecnico comunale effettuerà accertamenti sui manufatti presenti nell’area, ritenuti presumibilmente abusivi. Il servizio veterinario ha impartito prescrizioni per la corretta detenzione degli animali e avvierà ulteriori controlli, anche in merito alla mancata identificazione di alcuni capi di bestiame.

