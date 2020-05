Montecitorio: Conte sulla Fase 2, Italia al 1/o posto per numero tamponi/abitanti

"Se il peggio è alle spalle lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita". Così il premier Giuseppe Conte alla Camera. Ora, si tratta di "riavviare il motore economico e produttivo dopo aver superato la fase più acuta dell'emergenza ma la sfida è ancora più difficile". "In questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e ove necessario l'uso delle mascherine. Non è il tempo dei party, delle movide, e degli assembramenti".

Per Conte, il rischio di un aumento della curva di contagio è calcolato, altrimenti mai in condizione di ripartire senza vaccino.

"Non confidiamo solo nell'autodisciplina dei singoli, abbiamo definito un articolato sistema di controllo degli andamenti epidemiologici - ha proseguito in Aula - Stiamo potenziando i controlli tramite i test molecolari e sierologici. L'Italia è primo posto per numero di tamponi per abitanti", che sono stati pari "fino a oggi a 3, 17 milioni". Si dice poi consapevole che "la riapertura non è sufficiente a riattivare il motore dell'economia e davanti allo choc serve un'azione costante, efficace dello Stato. Con il dl Rilancio abbiamo messo le basi per la ripartenza". E a proposito di ripartenza, ecco l'appello del premier: "fate le vacanze in Italia, scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo".

Ha poi parlato del sistema bancario " che può e deve fare di più per erogare i prestiti", sostenendo, tra i brusii dai banchi dell'opposizione, che "si possono erogare prestiti nel giro di 24 ore".