Montecitorio: Conte sulla Fase 2, Italia al 1/o posto per numero tamponi/abitanti

Alla Camera dei Deputati questa mattina l'informativa urgente del presidente del Consiglio Conte sull'emergenza Covid 19, dove ha fatto il punto della situazione, annunciando le nuove ripartenze, dal 25 maggio palestre e piscine, dal 3 giugno i cittadini dell'Unione Europea potranno entrare in Italia senza quarantena e il 15 giugno sarà la volta di cinema, teatri e centri estivi per l'infanzia. A proposito di estate, appello del presidente affinché gli italiani trascorrano le vacanze in Italia, mentre compito della politica, ha aggiunto, “è elaborare un ampio programma di rinascita economica e sociale; il primo tassello non può che essere una drastica semplificazione burocratica”.

Inoltre 1 miliardo e 450 milioni andranno, in due anni, alla scuola che da settembre dovrà affrontare costi straordinari per la propria riorganizzazione. Ha anche annunciato test sierologici volontari su un campione a partire dal 25 maggio, e implementazione dei test molecolari. “L'Italia è al primo posto per numero di tamponi per abitanti”, ha detto. La seduta è stata sospesa per le ripetute proteste dell'opposizione durante l'intervento del deputato del M5S Ricciardi, che ha attaccato la sanità lombarda.





