13° PRESIDENTE Montecitorio: Mattarella ha giurato, "Una nuova chiamata alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi" È per me una nuova chiamata - inattesa - alla responsabilità, dice Mattarella

Sergio Mattarella ha giurato alle 15.33 come tredicesimo presidente della Repubblica italiana, per il suo secondo mandato dopo la rielezione con 759 voti all'ottavo scrutinio sabato scorso. Poi ha pronunciato il discorso di insediamento. "E' per me una nuova chiamata - inattesa - alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi". Così Mattarella all'aula di Montecitorio. Un discorso interrotto spesso da lunghi applausi. "Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio" .

Cinquantacinque applausi e una ovazione finale durata oltre tre minuti, hanno segnato il discorso del presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parlamento. Come riporta Ansa



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: