Montecitorio, stretta sugli interventi fiume: arrivano i microfoni "a tempo"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha subito espresso piena solidarietà alla sua Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, indagata dalla Procura di Roma per aver rilasciato dichiarazioni ritenute “inattendibili e mendaci” sul caso Almasri. Per Nordio “Bartolozzi ha sempre agito nella massima correttezza e lealtà, informandomi tempestivamente ed esaurientemente delle varie fasi della vicenda”.

Per l'opposizione il caso non si è mai chiuso, dice Patuanelli, 5Stelle. E a riprova che il Parlamento, come sostiene Patuanelli, sia considerato ormai un “orpello” da questa maggioranza, alla ripresa dei lavori alla Camera viene annunciata una piccola, grande rivoluzione: i microfoni “a tempo”. Inizieranno a lampeggiare quando il minutaggio previsto si sta esaurendo e, una volta finito, si bloccheranno automaticamente. Lo ha spiegato il vice presidente della Camera Fabio Rampelli.

Certo presidente e vicepresidenti saranno lieti di non dover riprendere e togliere la parola ai deputati più riottosi, ma certo la stretta va a scapito di chi non ha altro strumento che il proprio intervento per procrastinare disegni di legge sgraditi, come facevano Marco Pannella o Marco Boato, protagonisti storici di interventi fiume che duravano ore nell'emiciclo.

Nel video l'intervista a Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle, e l'intervento di Fabio Rampelli, vice presidente Camera dei Deputati







