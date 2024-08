Montecolombo: incendio in un'abitazione, danni e tanta paura per la proprietaria

Notte di apprensione a Montecolombo, dove la scorsa notte si è verificato un incendio, presumibilmente di natura accidentale. Come riportato dalla stampa locale, il fuoco sarebbe scoppiato poco dopo la mezzanotte in una lavanderia situata sul terrazzo di un'abitazione in via Roma. Le fiamme si sarebbero poi estese all'interno dell'appartamento, occupato da una donna. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, si è evitato il peggio, ma l'incendio avrebbe comunque causato danni all'impianto elettrico, rendendo l'abitazione temporaneamente inagibile. La proprietaria, molto scossa, sarebbe stata accompagnata dai sanitari del 118 al pronto soccorso per ulteriori controlli. Anche i carabinieri sono giunti sul posto per indagare sull'accaduto.