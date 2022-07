Montecolombo: incidente sul lavoro, operaio in elisoccorso al Bufalini

Ifortunio sul lavoro lunedì mattina nel magazzino di Mondo convenienza in via Chitarrara, 910 a Taverna di Montecolombo. Un operaio italiano stava sistemando alcuni pezzi nelle scaffalature quando, per cause in corsi di accertamento, è precipitato a terra da una altezza di circa 4 metri. Sul posto l'ambulanza del 118 e i Carabinieri di Riccione, nonché la medicina del lavoro. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.