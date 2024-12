MONTECOPIOLO Montecopiolo: 67enne trovato morto in casa, sospetta intossicazione da monossido di carbonio L'uomo viveva da solo, l'allarme lanciato dai vicini che non lo vedevano da giorni

Montecopiolo: 67enne trovato morto in casa, sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Tragedia a Calvillano, frazione di Montecopiolo, dove un 67enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione, presumibilmente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da una stufa non adeguatamente spenta. L’uomo, che viveva da solo, era deceduto da alcuni giorni. L’allarme è scattato quando i vicini, preoccupati per non averlo più visto, hanno deciso di controllare, trovando la porta chiusa dall’interno e senza segni di effrazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di San Leo. La Procura di Pesaro ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: