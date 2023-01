CRONACA Montecopiolo: dispersa nella neve, si teme il peggio per Maria Cristina Ventura Trovata la sua auto a 350 metri dal casolare; i soccorritori temono possa essere stata colta da un malore

Si teme il peggio per la 69enne Maria Cristina Ventura, scomparsa in una frazione isolata di Montecopiolo. L'ultimo suo collegamento telefonico col figlio è avvenuto domenica, poi nessuno l'ha più vista. Nel mentre l'area è stata coperta da ben oltre un metro di neve.

Le ricerche impegnano Protezione civile, Soccorso alpino, e droni e cingolato del comando di Bologna. Oltre 20 persone sezionato il terreno vicino al rustico dove viveva la donna. Sul posto anche due militari esperti in tecnologie applicate al soccorso e due unità cinofile per la ricerca in valanga e resti umani. Ieri è stato il quarto giorno di ricerche e la speranza di ritrovarla sana e salva è ridotta al lumicino.

La zona attorno al casale è stata quasi completamente ripulita dalla neve. Nei giorni scorsi era stata ritrovata anche una delle auto della 69enne, situata a 350 metri dall'abitazione, quasi interamente coperta dalla coltre bianca. L'altra era invece posteggiata sotto una tettoia nei pressi del rustico.

L'ipotesi dei soccorritori è che la donna possa essere uscita di casa tra domenica e lunedì, venendo colta da un malore. La donna abitava sola, in compagnia di diverse decine di animali, tra cui cani e gatti, ora presi in custodia dall'Enpa.

