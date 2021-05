Montecopiolo e Sassofeltrio in Emilia-Romagna: il Comitato festeggia il risultato e accusa le Marche guidate dal Pd

Il Comitato "Montecopiolo e Sassofeltrio in Romagna" festeggia il risultato ottenuto dopo la votazione in Senato dei giorni scorsi che porterà al passaggio dei Comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna. E accoglie con favore il benvenuto del presidente Bonaccini. Il comitato ringrazia tutti quelli che si sono impegnati per questo risultato, a distanza di anni dal referendum del 2007, dai politici ad altri esponenti della società civile e non risparmia critiche soprattutto verso la Regione Marche a guida Partito Democratico che, attacca il comitato, "ha praticato l'ostruzionismo e allestito una crociata contro il risultato della nostra votazione con una serie continua di iniziative per ostacolarne il percorso". E parla di "ostilità" a più livelli. Non ci scioglieremo, afferma il gruppo anticipando che collaborerà nell'iter per il passaggio.

