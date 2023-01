PROVINCIA RIMINI Montecopiolo: scomparsa donna di 70 anni, attivato il soccorso alpino

Montecopiolo: scomparsa donna di 70 anni, attivato il soccorso alpino.

Risulta scomparsa da ieri sera una donna, di circa 70 anni, di Montecopiolo, comune montano dell'entroterra riminese. Come spiegato all'Ansa dal sindaco Pietro Rossi, durante le operazioni di pulizia delle strade, i mezzi spazzaneve hanno raggiunto ieri sera l'abitazione della donna, in una frazione del comune, che però non è stata trovata in casa. Per le sue ricerche è stato attivato il soccorso alpino. Le forti nevicate di domenica e lunedì che hanno provocato disagi, come l'interruzione della rete elettrica e telefonica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: