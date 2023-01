CRONACA Montecopiolo, trovato dai cani della Guardia di Finanza il corpo della donna scomparsa Di Maria Cristina Ventura si erano perse le tracce da domenica

Montecopiolo, trovato dai cani della Guardia di Finanza il corpo della donna scomparsa.

È stato trovato il corpo senza vita di Maria Cristina Ventura, la donna di 69 anni originaria del Bolognese e scomparsa, nella tormenta di neve, da una frazione di Montecopiolo. La donna, che viveva in un luogo isolato, era dispersa da domenica e da allora non si sono mai fermate le ricerche di Vigli del Fuoco, Protezione Civile e Guardia di Finanza. Il corpo è stato trovato dal cane Frozen da ricerca in valanga della stazione SAGF Antrodoco, semisepolta dalla neve in un campo a circa 200 metri dall’abitazione. I militari impiegati nella ricerca sono 6, 2 i cani provenienti dalle Stazioni S.AG.F. di Abetone, Antrodoco e Roccaraso.

La donna si occupava di decine di animali, ora in custodia presso l'ENPA. Sui social è stato diramato un appello per trovare persone interessate a prendersi cura di uno dei suoi cani o dei suoi gatti, sul gruppo "SAN MARINO animali persi/trovati".

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: