“Montefeltro Alternattivo”: inaugurato il percorso dedicato al turismo accessibile

Coinvolti i comuni di Carpegna, Frontino, Sassocorvaro Auditore, Lunano, Belforte all'Isauro e Piandimeleto in una strategia condivisa di sviluppo e valorizzazione turistica.

di Giacomo Barducci
12 nov 2025

Un percorso dedicato alla promozione di un turismo accessibile, inclusivo e sostenibile: è “Montefeltro Alternattivo”, progetto realizzato dall'Unione Montana del Montefeltro inserito nell'ambito dei progetti integrati locali. Coinvolti i comuni di Carpegna, Frontino, Sassocorvaro, Auditore, Lunano, Belforte all'Isauro e Piandimeleto in una strategia condivisa di sviluppo e valorizzazione turistica.

"In chiave di fruizione inclusiva della montagna e dei borghi – spiega il presidente dell’Unione Montana Montefeltro Andrea Spagna – è stato sistemato il sentiero del Beato Lando tra Lunano e Pietrafagnana e creato un sentiero fruibile anche per non vedenti che si snoda nel parco attorno alla diga di Mercatale”. Realizzati inoltre modellini tattili delle strutture più identificative del territorio e acquistate quattro carrozzine elettriche, di cui due 4x4, per rendere accessibile la montagna a chi ha disabilità motorie.




