Montegridolfo rievoca il passaggio del fronte

Per l'intero week end (7-9 agosto) Montegridolfo, rievoca la liberazione del borgo nell'estate del 1944, con l'avanzamento degli alleati lungo la linea Gotica. “Montegridolfo Liberata” ricostruisce i giorni del 1944 durante i quali il piccolo comune, nel cuore della Valconca, fu al centro dei combattimenti per lo sfondamento della Linea Gotica, allestita dai tedeschi, con le truppe alleate in avanzata. A 82 anni di distanza, la manifestazione torna anche quest’anno, per l’intero weekend, con ricostruzioni storiche in uniformi d’epoca, mezzi militari restaurati, mostre e documenti. Un appuntamento, quello di Montegridolfo, ad alto impatto scenografico, ma estremamente rigoroso dal punto di vista della fedeltà storica nella ricostruzione.
(in video le dichiarazioni di Andrea Santangelo Presidente Comitato Scientifico Museo Linea dei Goti e Daniele Diotallevi Direttore Museo della Linea dei Goti)