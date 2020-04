Montegrimano dona ai cuoi cittadini una piccola colomba pasquale

In questo momento difficile l'amministrazione di Monte Grimano Terme ha pensato di fare un gesto di vicinanza ai suoi cittadini,soprattutto in vista della Pasqua, consegnando un piccolo dono, tramite la protezione civile: si tratta di una colomba pasquale con una 'pergamena' di carta in cui si parla dell'arrivo della Pasqua, della rinascita in un momento difficile e del senso di comunità che deve rimanere forte.



