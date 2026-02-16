Montegrimano, lupi all'attacco: ucciso vitello di 200 kg

I lupi continuano a colpire gli allevamenti dentro e fuori il confine sammarinese. L'ultimo episodio si è verificato in Valconca a Montegrimano, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento, uccidendo un vitello di notevoli dimensioni.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Romagna, l'attacco si è consumato nell'azienda della famiglia Diotallevi. Il vitello è stato ritrovato ferito tra le 8:30 e le 9:00 del mattino del 15 febbraio, ma nonostante i tentativi di salvarlo, le lesioni erano troppo gravi e l'animale è deceduto nel pomeriggio. Gli allevatori sottolineano che non si è trattato, come già accaduto in passato, della predazione di un capo appena nato, ma di un animale dal peso stimato tra i "150 e i 200 chili". Una stazza tale da far presupporre un'azione di gruppo coordinata. "Sicuramente ad attaccare non è stato un singolo lupo" ha dichiarato Diotallevi alle colonne del Corriere Romagna, aggiungendo che "nei giorni scorsi è stato avvistato un branco da 6 esemplari". Il timore è che, con una tale forza numerica, i predatori possano presto puntare alle fattrici, bovini che arrivano a pesare anche 6 quintali.

L'allevatore ha espresso parole di profonda amarezza riguardo al sistema dei risarcimenti, definiti irrisori rispetto al valore reale della perdita. A fronte di un valore di mercato dell'animale di circa 1200 euro, il risarcimento previsto si ferma a 400 euro, cifra dalla quale vanno ulteriormente detratti i costi di smaltimento della carcassa, che restano a carico dell'azienda.

La denuncia di Diotallevi si allarga a una riflessione sul futuro stesso del settore agricolo in queste zone: "Io e mio fratello siamo subentrati ai nostri genitori perché non volevamo abbandonare un’attività costruita con tanti sacrifici. Ma non so se ai nostri figli converrà fare la nostra stessa scelta". La conclusione dell'allevatore è lapidaria: "Sulle esigenze degli allevamenti vediamo menefreghismo da parte di tutti".