CRONACA Montelabbate: ladri fanno esplodere bancomat Poste Italiane Bottino da 80mila euro. Indagano i Carabinieri

Montelabbate: ladri fanno esplodere bancomat Poste Italiane.

Una banda di malviventi si è voluta assicurare un cospicuo bottino per Natale: hanno fatto esplodere alle 5:15 di stamane il bancomat dell'ufficio postale di Montelabbate in provincia di Pesaro e Urbino in piazza Garibaldi. Chi ha agito evidentemente sapeva come usare l'esplosivo e dove, visto che nella cassaforte dell'ufficio postale c'erano non meno di 80mila euro, che i banditi hanno razziato in pochi minuti per poi fuggire indisturbati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montecchio per le indagini. L'esplosione ha gettato giù dal letto mezzo paese. Qualche testimonianza e le telecamere potranno aiutare ad identificare la banda.

