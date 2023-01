SAN LEO Montemaggio e Pieve Corena senza elettricità da lunedì Le abbondanti nevicate hanno provocato la rottura di pali e cavi della luce. Comune di San Leo al lavoro per agevolare le operazioni di ripristino da parte di Enel

Alcune aree confinanti a San Marino sono senza energia elettrica dalle 14 di ieri. Si tratta di Montemaggio, parte di Castello di Montemaggio, Pieve Corena e Fontanelle, tutte frazioni del Comune di San Leo. Le abbondanti nevicate che hanno interessato il Montefeltro hanno infatti provocato la rottura di pali e cavi della luce, lasciando “al buio” diverse frazioni.

Questa mattina, durante una riunione a cui hanno partecipato il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, la Protezione civile regionale, l'assessora Irene Priolo e i sindaci della provincia, tra cui il leontino Leonardo Bindi, Enel ha ipotizzato una rialimentazione delle aree interessate dal black out entro sera. Intanto il Comune di San Leo e la Protezione civile stanno coadiuvando i tecnici per liberare dalla neve strade e cabine elettriche per velocizzare i lavori di ripristino.

