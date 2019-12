Montescudo-Montecolombo, intervengono i Vigili del Fuoco per l'incendio di una canna fumaria

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in via Santa Maria del Piano di Sopra, nel Comune di Montescudo-Montecolombo, per spegnere una canna fumaria che si era incendiata. Dopo due ore di lavoro, i pompieri, tramite l'utilizzo di una termocamera, hanno potuto constatare l’effettivo raffreddamento della struttura.