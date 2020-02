RETE IDRICA Montescudo-Montecolombo: mercoledì sospensione temporanea all'erogazione d'acqua

Hera informa che mercoledì 12 Febbraio, a partire dalle ore 21.30 verrà eseguito a Montescudo - Montecolombo un intervento sulla rete idrica. Di conseguenza sarà interrotta per 4 ore l'erogazione di acqua in via Eco e via Cà Mini e nelle vie Rimini, Firenze, Bologna, Canareccia, della Chiesa, Lavatoio, Borgo, Lazzaretto, Colombara, Cà Balduccio, Traforata e Cà Castellano. L'intervento è finalizzato al rinnovo e al miglioramento dell’impiantistica del sistema delle reti locali. Dopo l’interruzione, chiarisce l'azienda, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua come bassa pressione o alterazione del colore, di cui comunque resta confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.



