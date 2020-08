CRONACA Montescudo, tentato furto a uno sportello bancomat

Montescudo, tentato furto a uno sportello bancomat.

La scorsa notte, intorno alle 2 e 50, in via Indipendenza nella frazione Taverna di Montescudo (RN) c'è stato un tentato furto a un bancomat. I malviventi hanno usato della miscela esplosiva, utilizzando la cosiddetta "tecnica della marmotta", facendo esplodere lo sportello della “Riviera Banca", provocando danni lievi alla struttura circostante.

Non sono riusciti però a esportare denaro e sono fuggiti su un'auto di colore scuro, facendo perdere le loro tracce. I militari del NOR stanno ancora indagando per identificare i responsabili.





