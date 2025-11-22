Moody’s promuove l'Italia dopo 23 anni, "frutto del percorso di responsabilità fiscale"

Con una decisione storica Moody’s ha elevato il rating del debito pubblico dell’Italia portandolo da ‘Baa3’ a ‘Baa2’. È la prima promozione per l'Italia, da parte dell'agenzia, dopo 23 anni. Bisogna tornare al 2002 quando il secondo Governo dell’allora 66enne Silvio Berlusconi era in carica da meno di un anno e il debito pubblico era intorno al 106% del Pil, 30 punti sotto i livelli attuali per ritrovare un cambio di rating da parte dell'agenzia americana. Contestualmente, l'outlook è passato da “positivo” a “stabile”, segnale che Moody’s non prevede ulteriori upgrade nel breve termine ma considera consolidato il miglioramento della qualità creditizia italiana.

"È un'ottima notizia - commenta l'economista Mattia Adani - perché l'Italia negli ultimi anni, 20 anni, ha pagato molto. Di fatto l'irresponsabilità fiscale, cioè non tenere i conti in ordine, è stata fatta da svariati governi precedenti, per una serie di ragioni, che poi alla fine hanno danneggiato il nostro paese. Quindi il fatto che negli ultimi, in realtà, 20 anni, comunque negli ultimi almeno 10 anni, al 2010, dopo l'ultima crisi finanziaria, l'Italia si sia messa un percorso di responsabilità fiscale, che è stato portato avanti da questo governo, è sicuramente positivo, produrrà benefici, li sta già producendo, su tassi di interesse, sul costo del denaro per le imprese, per le famiglie".

Tra i fattori premiati dall'agenzia figurano la riduzione sostenuta del rapporto deficit/Pil, la crescita del Pil superiore alle attese negli ultimi trimestri, il progressivo abbassamento del costo del debito grazie alla normalizzazione dei tassi Bce e l’avanzamento delle riforme legate al Pnrr. Moody's sottolinea inoltre la maggiore resilienza dell'economia italiana agli shock esterni rispetto al passato.

"L'Italia - aggiunge Adani - sicuramente ha un problema di produttività, di bassi salari, ma questi bassi salari non si risolvono con spesa pubblica, si risolvono sistemando i nostri problemi. In primo luogo la burocrazia, l'energia, non è che con la spesa pubblica si alzeranno gli stipendi dei nostri lavoratori, ma riducendo la burocrazia e aumentando l'efficienza del sistema complessivo".











