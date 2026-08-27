CRONACA Morciano, 15enne tenta il suicidio dopo le violenze: arrestato il padre Schiaffi, pugni e percosse contestati al 53enne, già indagato in passato. La ragazza rischiava inoltre di essere trasferita in Bangladesh per un matrimonio combinato. La madre e i tre figli hanno chiesto agli assistenti sociali di non tornare più a casa

Morciano, 15enne tenta il suicidio dopo le violenze: arrestato il padre.

Un uomo di 53 anni, di origine bengalese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio, ingerendo insetticida.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice Andrea Falaschetti, emessa al termine delle indagini preliminari coordinate dal sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani. Nei confronti dell'indagato, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, diversi gli episodi accertati iniziati in Bangladesh ai danni dei figli, fin dalla prima infanzia.

Il 53enne, secondo le denunce dei familiari, avrebbe anche bastonato con il manico della scopa al petto il figlio di quattro anni, oltre a colpire all'addome la figlia, all'epoca 13enne, procurandole lesioni interne. Violenze fisiche quando difendeva mamma e fratelli anche nei confronti del figlio appena maggiorenne, con una grave disabilità. Sarebbe stato proprio a causa dei reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti, come schiaffi, pugni e la testa ripetutamente sbattuta contro il muro, che la ragazza lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida, finendo d'urgenza in ospedale.

Negli ultimi mesi inoltre, il 53enne, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Solo grazie all'intervento delle Forze dell'ordine che hanno collocato il nucleo familiare in struttura protetta si è evitato il peggio. In un incontro con gli assistenti sociali, la moglie e i tre figli, hanno raccontato tutto chiedendo di non tornare più a casa. Ai carabinieri, la madre ha raccontato anche del tentativo di suicidio della figlia provocato infine da un grave episodio avvenuto durante una festa musulmana, quando il padre l'aveva percossa sbattendole la testa contro il muro, perché era stata al parco.

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