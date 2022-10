PARADIGMA DELLA MODERNITÀ Morciano celebra i 140 anni dalla nascita di Umberto Boccioni

È stato una delle massime espressione del futurismo: grande pittore, scultore e scrittore italiano. In occasione del 140° anniversario dalla nascita di Umberto Boccioni, Morciano celebra l'evento “Paradigma della modernità”. Appuntamento per far conosce e valorizzare non solo la figura artistica ma anche umana del pittore. Evento nato anche per ricordare gli anni della presenza di Boccioni nel comune di Morciano.

Nel servizio le interviste a Maria Giovanna Fadiga Mercuri (Umanista e Filologa), Giuliano Cardellini (Presidente Fondazione Umberto Boccioni) e Giorgio Ciotti (Sindaco Morciano di Romagna)

