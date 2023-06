Morciano di Romagna: ciclista scopre in un canale 9 fucili rubati nel 2018, recuperati dai Cc

Nella mattinata di lunedì, a Pian Ventena, i Carabinieri della Stazione di Morciano di Romagna hanno sequestrato 9 fucili da caccia, risultati provento di furto. È stato un ciclista che stava passando in quella zona, tra i comuni di San Clemente e Morciano di Romagna, a notare alcuni oggetti di forma e dimensione sospette, fuoriuscire da un canale di scolo del fiume Conca.

I militari, con l’ausilio di una squadra di Vigili del Fuoco, hanno estratto dal condotto le armi, talune conservate in buste di plastica completamente deteriorate, altre all’interno delle apposite custodie in tessuto, comunque rovinate e ricoperte di fango. Dai successivi accertamenti e dalle matricole le forze dell'ordine hanno scoperto che erano stati rubati nel 2018 a Faenza, con regolare denuncia.