Morciano di Romagna: ciclista scopre in un canale 9 fucili rubati nel 2018, recuperati dai Cc.

Nove fucili da caccia sono stati ritrovati in un canale di scolo del fiume Conca grazie alla segnalazione di un ciclista in transito in località Pian Ventena, nel Riminese. I nove fucili secondo gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Morciano di Romagna sono stati rubati nel 2018 a Faenza, dove 5 anni fa il furto era stato regolarmente denunciato. I militari quindi hanno recuperato le armi, con l'aiuto di una squadra di vigili del fuoco, e le hanno poste sotto sequestro. I fucili erano conservati in buste di plastica completamente deteriorate, altri all'interno delle apposite custodie in tessuto, comunque rovinate e ricoperte di fango.

