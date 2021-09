Morciano Di Romagna: investita lungo la strada, 54enne ricoverata in gravi condizioni

Nel primo pomeriggio una donna di 54 anni è stata investita a Morciano di Romagna. Secondo le prime ricostruzioni stava attraversando la strada nell'incrocio fra Via 25 luglio e Via Ca' Fabbro quando, per ragioni da accertare, è stata travolta da una Fiat Panda. Il 118 è intervenuto prontamente sul posto. Nell'impatto la donna ha riportato un grave trauma cranico, che ha reso necessario il trasporto d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena tramite elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.