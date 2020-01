FURTO CON SPACCATA Morciano di Romagna: rubano escavatore e sfondano la vetrina dell'Eurospin

Morciano di Romagna: rubano escavatore e sfondano la vetrina dell'Eurospin.

Notte movimentata a Morciano di Romagna. Dei ladri hanno rubato un escavatore di una ditta di costruzioni e l'hanno utilizzata per sfondare la vetrina del supermercato Eurospin. Lo riporta altarimini.

Il mezzo è entrato nella zona delle casse, travolgendo tutto quello che trovava sul suo cammino. I malviventi non sarebbero però riusciti a portare via la cassaforte, a causa del grande peso. In corso la conta dei danni e di quanto sottratto. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.



Foto Gallery Foto dal gruppo facebook "Sei di Morciano di Romagna se......."

