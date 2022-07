Morciano: infortunio sul lavoro per un macellaio, trasportato d'urgenza al Bufalini

Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di ieri, a Morciano di Romagna. Un uomo si è ferito gravemente a un arto mentre stava lavorando in un supermercato. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un macellaio intento al taglio di un grosso pezzo di carne. La dinamica però è al vaglio dei Carabinieri. A far scattare l'allarme i colleghi che hanno subito allertato il 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasportato in elicottero, in codice di massima gravità, all'ospedale “Bufalini” di Cesena.