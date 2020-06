RAPINA Morciano: investita e scippata da due giovani in scooter, 81enne in condizioni gravi

Morciano: investita e scippata da due giovani in scooter, 81enne in condizioni gravi.

È in gravi condizioni una commerciante di 81 anni dopo uno scippo subito sabato sera a Morciano. L'anziana, attorno alle 20, stava passeggiando nella zona di via Roma, diretta verso casa, quando è stata investita da due sconosciuti a bordo di uno scooter mentre stava attraversando la strada. Nell'impatto la signora è rimasta gravemente ferita mentre i rapinatori sono caduti a terra. L'81enne è rimasta a terra, agonizzante in una pozza di sangue e priva di sensi, ma i rapinatori le hanno comunque rubato la borsa, contenente le chiavi e cento euro, per poi fuggire con il malloppo. Nell'impatto il motociclo si è danneggiato e i due malviventi sono stati costretti ad abbandonarlo. Dalle indagini si è scoperto che era stato rubato poco prima ad un ragazzo albanese nel parcheggio del parco del Conca.

Alla scena hanno assistito alcuni testimoni, che hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare e catturare i colpevoli. Si tratta di due giovani albanesi residenti in Valconca, che dopo l'interrogatorio sono stati portati al carcere di Rimini. Le condizioni della donna, trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi di Rimini, sono apparse subito gravi. Per la donna è stato necessario un intervento chirurgico d'urgenza che ha reso necessaria l'amputazione della gamba. La donna, lucida poco prima dell'operazione, è ora ricoverata in terapia intensiva, la sua prognosi resta riservata.



I più letti della settimana: