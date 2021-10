CRONACA Morciano: scontro tra due auto, donna resta incastrata nell'abitacolo

Incidente stradale ieri sera a Morciano di Romagna, all'incrocio tra le vie Forlani e Cà Fabbro, come riporta la stampa locale. Un automobilista a bordo di una Volkswagen viaggiava verso il centro quando si è scontrato con una Fiat Panda con una donna al volante, che in via Forlani verso monte. Un urto che ha ribaltato la Fiat, con la donna rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la medicalizzata del 118 e i Vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare la conducente. I feriti, della zona, sono stati trasportati al "Ceccarini" di Riccione e all'"Infermi" di Rimini. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Saludecio per ricostruire dinamica e accertare eventuali responsabilità.

