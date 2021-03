RIMINI Morciano: scoperta e denunciata coppia di falsi odontotecnici

Morciano: scoperta e denunciata coppia di falsi odontotecnici.

Sono marito e moglie di 54 e 61 anni, entrambi pregiudicati foggiani, i protagonisti della truffa operata in danno di un artigiano sessantacinquenne della Valconaca, che tra novembre 2018 e ottobre 2019, si era rivolto alla coppia di sedicenti odontotecnici, operanti a Morciano di Romagna, per risolvere alcuni piccoli fastidi ai denti. L’uomo aveva avviato un vero e proprio percorso di cura costato all’uomo ben 8.000 euro e che, pochi mesi dopo la sua conclusione, aveva iniziato a manifestare veri e propri “segni di cedimento” tanto da indurre la vittima a ricercare nuovamente la coppia, improvvisamente però resasi irreperibile.

A quel punto, l’uomo, si è trovato costretto a rivolgersi ad altri professionisti, questa volta del mestiere, ed al termine di un nuovo, lungo e costoso percorso di cura, si è rivolto ai carabinieri di Morciano di Romagna per denunciare l’accaduto. Per i militari, da subito lanciatisi in una intensa attività d’indagine, è stato quindi semplice arrivare all’identificazione della coppia, già nota per analoghe condotte messe in atto in passato nel ravennate. Per entrambi è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica.

