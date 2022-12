CRONACA Morciano: va a fuoco lavanderia a gettoni Sul posto: Vigili del Fuoco di Cattolica e Carabinieri di Morciano di Romagna

Morciano: va a fuoco lavanderia a gettoni.

A Morciano di Romagna la lavanderia a gettoni "Il Delfino" in via Ugo Foscolo ha preso fuoco. È successo nel primo pomeriggio del 27 dicembre verso le ore 13.00. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incendio, ma i Vigili del Fuoco di Cattolica sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Grazie ai vigili è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero anche gli appartamenti vicini. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Morciano.

