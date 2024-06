RIMINI Mordono i vigili urbani per una multa, arrestati due fratelli

Mordono i vigili urbani per una multa, arrestati due fratelli.

Protestano con la Polizia locale per un parcheggio d'auto in divieto e mordono un dito ad un agente e il gomito ad un altro. Due fratelli di 36 e 33 anni, originari di Jesi, ma residenti a Misano Adriatico, sono stati arrestati lunedì sera per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, durante un servizio di controllo delle auto in sosta nel parco Regina Margherita di Miramare. Gi agenti della municipale, del nucleo "Falchi" di Rimini in servizio di controllo del territorio, erano intervenuti dopo aver notato diverse auto in sosta vietata, parcheggiate anche nell'area verde. I due, che lavorano con la famiglia al parco delle giostre di Miramare, dopo aver spostato la propria autovettura in sosta vietata, sono ritornati sul posto e hanno iniziato a inveire contro gli agenti della municipale.

Una protesta accesa, diventata in poco tempo una reazione scomposta con atteggiamenti violenti. Un agente è stato morso ad un dito e l'altro ad un gomito. Infine davanti a decine di persone, il fratello maggiore è stato ammanettato tra le proteste. "Questa è Rimini, mi arrestate per un parcheggio", avrebbe urlato mentre l'altro fratello riprendeva con il telefonino l'accaduto. Arrestato, infine, anche il fratello minore che in serata si è presentato spontaneamente al comando della polizia municipale di Rimini. "Il video esiste - ha confermato l'avvocato Maria Luisa Trippitelli - ma vedremo. Al momento non è stato mostrato al giudice". I due fratelli sono stati processati per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ha fissato l'abbreviato al 19 novembre. I due avrebbero alle spalle alcuni precedenti specifici, ma anche per rapina e tentato omicidio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: