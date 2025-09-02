MOLLUSCHI DELL'ADRIATICO Moria vongole, è emergenza. La Regione Emilia-Romagna pronta ad aiutare L'allarme dei pescatori: morte in pochi giorni per l'acqua dolce delle piogge

La pesca romagnola s'interroga sul proprio futuro: la moria delle vongole nell'Adriatico è un fenomeno che si sta aggravando, mettendo a rischio il settore. Gli eventi meteo che hanno colpito il litorale la scorsa settimana hanno provocato gravi danni ai serragli e alle reti di protezione degli impianti di allevamento. Il comparto ha già dovuto affrontare prove difficili negli ultimi anni, dal caro gasolio, alla proliferazione del granchio blu fino all’emergenza mucillagine.

La Regione ricorda che “in tutte queste occasioni non ha mai lasciato soli gli operatori e ha subito messo in campo strumenti di sostegno e di aiuto, e così sarà anche questa volta. Lavoreremo – assicura - in stretto contatto con i sindaci dei territori coinvolti, in particolare con Cesenatico, Goro e Comacchio, per individuare soluzioni adeguate a tutela di un asset produttivo alimentare strategico dell’Emilia-Romagna”.

Sotto la lente l'evolversi della situazione, con la promessa che le criticità verranno affrontate insieme e che verranno individuate le giuste risposte a partire dalla quantificazione dei danni subiti e dalla raccolta di segnalazioni da parte delle singole imprese. Obiettivo: tutelare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori.

Questa mattina il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha incontrato alcuni operatori del settore. Ricorda che il comparto “è fondamentale” per la città, e promette la gestione di questa fase di emergenza. Rassicurazioni arrivano da presidente della Regione Michele de Pascale e dall’assessore all’agricoltura e pesca Alessio Mammi. Nel 2022 sono stati messi a disposizione 1,5 milioni dal bilancio regionale per affrontare il caro-gasolio e, a partire dal 2023, un milione all’anno per l’emergenza dovuta alla proliferazione del granchio blu. Circa 3,5 milioni in totale, come contributi e indennizzi per la mancata commercializzazione delle vongole. Un altro milione è stato stanziato lo scorso anno per gli indennizzi alle imprese colpite dal fenomeno della mucillagine, che ha danneggiato gli strumenti di pesca e causato gravi danni alle attività.

