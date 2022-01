CRONACA Morsa due volte da un ragno violino: muore 46enne a Gabicce

È morta a 46 anni dopo essere stata morsa due volte da dei ragno violino. Cristina Calzoni, nata a Bologna, ma residente a Gabicce, era stata già morsa dal primo aracnide lo scorso agosto, nei pressi della sua abitazione a Vigna Del Mar, e si era rimessa in sesto dopo mesi di cure. Ad essere fatale è stato però il morso di un secondo ragno violino, avvenuta lo scorso ottobre mentre si trovava in macchina.

La donna si era rivolta al centro antiveleni di Bologna per trovare una cura appropriata ma, nonostante un intervento chirurgico, per lei non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto lo scorso venerdì. Cristina era molto attiva come volontaria al gattile di Gabicce e faceva parte del coro Città di Gabicce.

Il ragno violino è di piccole dimensioni (arriva a 4-5 centimetri solo contando le zampe) ed è abbastanza schivo, ma è uno dei più velenosi della sua specie. Il suo morso è indolore e questo spesso porta ad accorgersi di quanto successo solo più tardi con l'infiammazione in atto.



