CRONACA Morsi e testate ai poliziotti, arrestato un 32enne a Rimini L'uomo ha anche rotto un finestrino della volante

Testate e morsi ai poliziotti per sfuggire al controllo. È successo ieri a Rimini e il responsabile è un 32enne straniero, arrestato dalla squadra volanti per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La polizia lo aveva fermato insieme ad un'altra persona chiedendogli i documenti, ma a quel punto il 32enne è scappato. Inseguito dagli agenti, l'uomo è stato bloccato poco dopo ma, nel tentativo di sfuggire alla presa e guadagnarsi la fuga, ha reagito con violenza colpendoli più volte con testate e morsi. Grazie all'ausilio di un altra volante, il 32enne è stato fatto salire nell'auto di servizio ma con un calcio è riuscito ad infrangere il vetro laterale dello sportello. Per portalo in questura, quindi, gli agenti hanno dovuto usare un'altra auto. Terminato il controllo il 32enne è stato trovato in possesso di 3 dosi di eroina e di circa 2 grammi di hascisc. Per i colpi ricevuti, i due poliziotti feriti si sono dovuti rivolgere al pronto soccorso. Domani, per il 32enne, ci sarà la direttissima.

