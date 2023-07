RIMINI Mortale a Novafeltria: 55enne in scooter impatta contro un albero L'uomo era molto conosciuto perchè proprietario di un salone di parrucchieri

Incidente mortale nella notte a Novafeltria. A perdere la vita il 55enne Alessandro Sabba, molto conosciuto perchè proprietario di un salone di parrucchieri 'Ale Acconciature'. Secondo quanto ricostruito l'uomo, dopo aver passato la serata allo stadio per l'organizzazione del torneo “Copa Nova”, stava tornando a casa a bordo del suo scooter X-Max 250 Yamaha quando ha sbandato impattando prima contro il cordolo poi finendo la sua corsa contro un albero. Un automobilista di passaggio ha allertato i soccorsi, intorno alle 2.30, ma sono stati vani i tentativi di salvataggio praticati dagli operatori della croce Verde di Novafeltria, sul posto assieme ai Carabinieri, per la ricostruzione della dinamica, che appare come un'uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Difficile anche stabilire l'ora esatta dell'accaduto, data la tarda ora dell'incidente, che potrebbe essersi verificato anche diverso temo prima delle due e mezza, quando appunto il passante ha dato l'allarme. Il 55enne lascia la moglie e un figlio.

