INCIDENTE Mortale a Ponte Messa: perde la vita 54enne di Novafeltria

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri in Alta Valmarecchia: la vittima un motociclista 54enne di Novafeltria. L'uomo in sella alla sua moto Yamaha, ha perso la vita mentre viaggiava in direzione Novafeltria-San Sepolcro, dopo essersi lasciato alle spalle Ponte Messa. Per cause in corso d'accertamento, il 54enne ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Sul posto sono prontamente intervenuti Carabinieri e personale del 118: i medici hanno cercato di rianimare il 54enne, ma non c'è stato nulla da fare. In quel tratto di strada, in passato, si erano già verificati incidenti mortali.

